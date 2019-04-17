Частый пульс удваивает риск преждевременной смерти мужчин

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-17T11:27:41+03:00

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Ученые выяснили, что если пульс находящегося в состоянии покоя мужчины превышает 75 ударов в минуту, то риск наступления преждевременной смерти увеличивается в два раза. Такие выводы были сделаны на основе 50-летнего исследования сердечных сокращений.

В работе принимали участие 798 мужчин, родившихся в 1943 году в шведском городе Гетеборге. Каждый заполнил анкету и рассказал о своем образе жизни, уровне стресса и семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний.

После этого ученые разделили всех пациентов на четыре группы по частоте их сердцебиения: менее 55, 55-65, 65-75 и свыше 75 ударов в минуту, а дальше оставалось лишь наблюдать. Получилось так, что все мужчины с пульсом более 55 ударов курили, мало двигались и были сильнее подвержены стрессу. Те же участники исследования, чье сердцебиение было свыше 75 ударов, в два раза чаще умирали от различных сердечных заболеваний, чем их сверстники с меньшей частотой ударов, передает портал MedicalXpress.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ученые выяснили также причину самого массового вымирания в истории Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU