2019-04-17T12:58:40+03:00
Экономика

Госдума расширила полномочия счетной палаты

Теперь объектов, где можно проводить госаудит, станет больше
Елена АКИМОВА
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Теперь у проверяющих из Счетной палаты будет больше полномочийТеперь у проверяющих из Счетной палаты будет больше полномочийФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты РФ. Теперь объектов, где можно проводить госаудит, станет больше. Контроль станет возможен в товариществах и обществах с участием государственных корпораций, государственных компаниях и публично-правовых компаниях в их уставных капиталах.

СП получит право осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц, которые получили субсидии из федерального бюджета.

-Везде, где есть народные и бюджетные деньги, должен быть пристальный контроль. Данные поправки дадут возможность контролировать дочерние предприятия госкомпаний и госкорпораций, создадут единую систему за расходованием бюджетных средств, -цитирует ФАН слова депутата Михаила Емельянова.

За 2017 год Счетная палата нашла нарушений почти на 2 триллиона рублей. В 2016 году итоги были скромнее — на 965 млрд рублей. Чаще всего нарушения обнаруживались в сфере госзакупок — 2,3 тысячи таких случаев на общую сумму в 118,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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