Счетная палата за год нашла нарушений почти на два триллиона

26 Дек. 15:31 2017-12-26T16:14:10+03:00

Чаще всего нарушения обнаруживались в сфере госзакупок Фото: Иван ВИСЛОВ

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1,9 трлн рублей — нарушений на такую сумму выявила за 2017 год Счетная палата. В 2016 году итоги были скромнее — на 965 млрд рублей.

Чаще всего нарушения обнаруживались в сфере госзакупок — 2,3 тысячи таких случаев на общую сумму в 118,7 млрд рублей.

- Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами, – прокомментировала ситуацию председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

По итогам проверок назначено административных штрафов на 23,4 млн руб., возбуждено 20 уголовных дел. Из них 8 дел связаны со строительством наземной инфраструктуры космодрома «Восточный». А еще одно — нецелевым расходованием бюджетных средств сотрудниками «Сочинского национального парка».