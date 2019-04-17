Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

17 Апр 23:17 2019-04-17T23:17:53+03:00

У действующего премьер-министра есть 28 дней, чтобы определиться с составом кабинета министров

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Формировать новое израильское коалиционное правительство будет лидер партии "Ликуд" и действующий премьер-министр страны Биньямину Нетаньяху. Такое поручение в среду ему дал президент Израиля Реувен Ривлин.

Он отметил, что провел консультации с лидерами и представителями всех прошедших в парламент партий, и из 120 депутатов 65 назвали кандидатуру Нетаньяху. За его карьеру это будет пятый кабинет сформированный им министров. С 2009 года это будет четвертый подряд состав правительства “от Нетаньяху”.

"Я сделаю все, чтобы оправдать доверие, которое оказали мне граждане Израиля, я хорошо осознаю размер ответственности и буду выступать в качестве эмиссара людей - тех, кто выбрал меня, и тех, кто этого не сделал", - пообещал Нетаньяху.

В канцелярии Ривлина отметили, что у премьера будет 28 дней, чтобы определиться со всеми кандидатурами на министерские посты. При необходимости президент может выделить ему еще до 14 дополнительных дней, передает телерадиокомпания Kan.

Ранее 17 апреля глава ЦИК Израиля Ханан Мельцер вручил президенту страны официальные результаты подсчета голосов после парламентских выборов, прошедших 9 апреля. В Кнессет (парламент) вошли 11 партий. "Ликуд" получила 35 мест в парламенте, как и центристский блок "Кахоль Лаван". У остальных партий меньше чем по 10 мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU