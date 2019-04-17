17 Апр 23:40 2019-04-17T23:43:52+03:00

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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин. Об этом сообщили коллеги журналиста в эфире, а также на сайте телеканала.

Мужчина скончался 17 апреля после тяжелой болезни. В этом году Илье Костину должно было исполнится 40 лет.

Коллеги вспоминают о нем, как о талантливом, умном, интеллигентном, тактичном человеке, который умел сохранять выдержку даже стрессовых ситуациях.

"На Первый канал он пришел незадолго до теракта в Беслане. С первыми сообщениями о заложниках в школе Илья, не собирая вещей, полетел в командировку. И каждый сюжет он делал с рвущимся на части сердцем. Но в кадре оставался профессионалом. Ради своих зрителей", - вспоминают в редакции.

Илья Костин освещал военные конфликты в Чечне, Ираке, работал в президентском пуле. Вел репортажи в день теракта на Дубровке и взрыва в московском метро в 2004 году.

"Таким талантливым, интересным, молодым мы запомним его навсегда. - Мы переживаем и скорбим вместе с друзьями и близкими Ильи", - отметили в редакции.

Илья Костин родился во Владикавказе 31 октября 1979 года. Начинал работать журналистом в государственном информационном агентстве "Иринформ". С 1999 по 2002 год был собственным корреспондентом НТВ на Северном Кавказе. Затем переехал в Москву, где год работал в информационной службе на телеканале ТВС. На Первый канал попал в 2003, готовил репортажи для информационных программ "Новости" и "Время".

ИСТОЧНИК KP.RU