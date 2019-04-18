Названы способствующие похудению приправы

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-18T12:30:24+03:00

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Добиться снижения можно не только благодаря сбалансированному питанию, но и благодаря употреблению некоторых специй. К такому выводу, подведя итоги исследования, пришли ученые.

Так, по словам экспертов, в борьбе с лишним весом может помочь корица. Специалисты утверждают, что эта приправа способствует расщеплению жировых отложений. К примеру, всего одна четверть чайной ложки корицы в сутки может в 20 раз увеличить скорость обмена углеводов и снизить в крови уровень глюкозы и холестерина. При этом употреблять ее следует утром за полчаса до еды с медом, растворенном в воде.

Кроем того специалисты рассказали о пользе кайенского и черного перцев. Первая специя ускоряет обмен веществ, а привычный черный перец помогает расщепить жировые отложения.

Похудеть могут помочь куркума и имбирь. Первая приправа предотвращает появление жировых клеток и выводит лишнюю жидкость из организма, а вторая — ускоряет метаболизм и разжижает кровь, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого специалисты рекомендуют желающим похудеть людям чаще употреблять кардамон и анис, которые также улучшают обмен веществ и борются с накоплением жиров, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU