2019-04-18T13:16:52+03:00
Общество

Художник создает настоящие шедевры на грязных автомобилях

Его работы можно встретить в московских пробках [видео]
Елена АКИМОВА
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На создание картины уходил до двух часов. ФОТО: https://www.instagram.com/proboynick/На создание картины уходил до двух часов. ФОТО: https://www.instagram.com/proboynick/
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Никита Голубев словно волшебник может превратить обычное в волшебное. Из грязного автомобиля он готов сотворить настоящий шедевр, главное несколько часов времени и побольше пыли и копоти на кузове.

Уличным творчеством 38-летний художник занимается в свободное от основной работы временя. Сначала рисует творческие замысли на бумаге, а потом переносит на попавшийся авто.

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Художник создает настоящие шедевры на грязных автомобилях
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Впервые такую технику рисования мужчина применил в 2017 году, увидев во дворе дома на окраине Москвы немытую «Газель».

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Подобным творчеством Никита Голубев занимается уже несколько лет
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-Зашел в магазин, купил перчатки — и в тот же день на первой попавшейся машине нарисовал изображение черепа, какую-то ерунду, — рассказывает Никита Голубев.

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Немного о безопасности за рулем
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Рисунок получился удачным, с тех пор мастер не бросает данное занятие, постоянно создавая новые картины и пробуя свои силы на разных размерах.

- В среднем на работу уходит от 30 минут до двух часов. Мне не жалко, что изображение будет уничтожено. Наоборот, для меня это некая акция — все не вечно. Люди на улицах улыбаются, это поднимает настроение, владельцы авто тоже радуются, - говорит художник.

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Никита старается работать только на грузовых автомобилях, так как за легковушки собственники опасаются: «поцарапается краска». Рисовать на некрупных авто не так удобно, да и белое покрытие не так часто встречается, а именно светлый фон — залог контрастного рисунка, признается москвич ФАН.

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Вот так рождается шедевр
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ИСТОЧНИК KP.RU

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