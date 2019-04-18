Художник создает настоящие шедевры на грязных автомобилях
Никита Голубев словно волшебник может превратить обычное в волшебное. Из грязного автомобиля он готов сотворить настоящий шедевр, главное несколько часов времени и побольше пыли и копоти на кузове.
Уличным творчеством 38-летний художник занимается в свободное от основной работы временя. Сначала рисует творческие замысли на бумаге, а потом переносит на попавшийся авто.
Впервые такую технику рисования мужчина применил в 2017 году, увидев во дворе дома на окраине Москвы немытую «Газель».
-Зашел в магазин, купил перчатки — и в тот же день на первой попавшейся машине нарисовал изображение черепа, какую-то ерунду, — рассказывает Никита Голубев.
Рисунок получился удачным, с тех пор мастер не бросает данное занятие, постоянно создавая новые картины и пробуя свои силы на разных размерах.
- В среднем на работу уходит от 30 минут до двух часов. Мне не жалко, что изображение будет уничтожено. Наоборот, для меня это некая акция — все не вечно. Люди на улицах улыбаются, это поднимает настроение, владельцы авто тоже радуются, - говорит художник.
Никита старается работать только на грузовых автомобилях, так как за легковушки собственники опасаются: «поцарапается краска». Рисовать на некрупных авто не так удобно, да и белое покрытие не так часто встречается, а именно светлый фон — залог контрастного рисунка, признается москвич ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU