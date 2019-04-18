2019-04-18T20:43:29+03:00
В мире

Правительство национального согласия в Ливии обвинило Францию в поддержке Хафтара

В связи с этим МВД Правительство нацсогласия заявило о прекращении всякого сотрудничества с Францией
Екатерина БОЛГОВА
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Правительство национального согласия в Ливии обвинило Францию в поддержке ХафтараПравительство национального согласия в Ливии обвинило Францию в поддержке ХафтараФото: REUTERS
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Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Францию в поддержке сил командующего национальной армией Халифы Хафтара.

"Прекращается сотрудничество с французской стороной по двусторонним соглашениям в сфере безопасности", - сообщается на странице МВД в Facebook.

Отмечается, что заявление касается и соглашения по совместным учениям.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Хафтар заявил о наступлении на Триполи для "освобождения от террористов". В ответ на это лояльные к правительству в Триполи войска провозгласили операцию "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

Власти страны в Триполи обвинили силы Хафтара в обстреле районов и смертях мирных жителей. Ранее в городе состоялась акция протеста с призывом к Франции прекратить поддерживать силы командующего Ливийской национальной армией, ведущего наступление на Триполи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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