Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

СЕГОДНЯ 00:31 2019-04-19T00:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Киев впервые отказался от соглашения о перемирии, которое собирались ввести на время пасхальных праздников. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что участники контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе провели переговоры в режиме видеоконференции 18 апреля.

"К сожалению, откровенная неадекватность украинской стороны, которая в своих фантазиях продолжает воевать с РФ, сделала все, чтобы не достичь консенсуса в решении важнейшей задачи - обеспечить всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня", - цитирует заявление министерства Донецкое агентство новостей.

В ведомстве подчеркнули, что установление устойчивого мира в Донбассе невозможно без дополнительных мер соблюдения перемирия и в ДНР заинтересованы в скорейшем согласовании перемирия в преддверии пасхальных праздников.

"Надеемся, что на предстоящей встрече в Минске 24 апреля украинская сторона все-таки умерит свои политические амбиции и поддержит мирные инициативы по введению действующего, а не фиктивного, "пасхального перемирия", - отметили в МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU