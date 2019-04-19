2019-04-19T08:10:07+03:00
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без поставок нефти из России

По словам российского сенатора, крах украинской экономики может произойти только по вине Киева
Марина ВЕНЦОВА
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Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без поставок российской нефти и нефтепродуктовПушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без поставок российской нефти и нефтепродуктовФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской компании "Укртатнафта" о возможном коллапсе экономики Украины без поставок нефти из Российской Федерации.

«Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России?, - написал он в «Твиттере». - Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра!

При этом Пушков добавил, что если "будет коллапс, так это выбор Киева».

В компании "Укртатнафта", как ранее писал сайт kp.ru, заявили об угрозе коллапса украинской экономики в связи с запретом на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Разрешить эту проблему киевские власти намерены при помощи увеличения переработки каспийского сырья.

Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев на заседании кабмина 18 апреля заявил, что с целью защиты своих интересов Москва, в ответ на действия Украины, с 1 июня 2019 года будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты лишь по специальным разрешениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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