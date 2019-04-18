На Украине заявили об угрозе коллапса без российской нефти

СЕГОДНЯ 21:19 2019-04-18T21:24:34+03:00

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В компании "Укртатнафта" заявили об угрозе коллапса украинской экономики в связи с запретом на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Там рассчитывают разрешить эту проблему при помощи увеличения переработки каспийского сырья.

В пресс-службе компании заявили, что для обеспечения страны нефтепродуктами в нужном количестве имеются. "Укртатнафта" также призвала государственные органы устранить налоговые и других преференции на поставки российских нефтепродуктов, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр РФ на заседании правительства заявил, что Москва отреагировала на действия украинских властей, расширивших перечень запрещенных для ввоза товаров из России. Медведев подчеркнул, что РФ должна защищать свои интересы. В связи с этим с 1 июня 2019 года Москва будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты лишь по специальным разрешениям.

ИСТОЧНИК KP.RU