Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-19T10:56:01+03:00

Нападающий «Ювентуса» получил мышечную травму квадрицепсов и не поможет своей команде в оставшихся матчах сезона.

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По сообщениям La Stampa, Пауло Дибала не выйдет в стартовом составе на матч против «Фиорентины» и «Интера», в одном из которых «Ювентус», по всей видимости, оформит восьмое подряд чемпионство в Серии А.

Аргентинский нападающий получил мышечную травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против «Аякса» и был заменен на Мойзе Кина по окончании первого тайма.

Меж тем, руководство клуба повесило на аргентинца ценник, чтобы выручить средства на покупку более перспективного вингера «Бенфики» Жоау Фелиша.

Португальская «Бенфика» просит за 19-летнего вингера не меньше 100 млн. евро, так что эту же цену «бьянконери» повесили и на Дибалу. Проблема лишь в том, стоит ли аргентинец этих денег?

В текущем сезоне в составе «бьянконери» Дибала сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, отметился пятью результативными ударами и четырьмя голевыми передачами, что минимум в два раза меньше его прошлогодней статистики.

С приходом в команду Криштиану Роналду, «Ювентус» стал играть по схеме 4-4-2, а не 4-3-3, в результате чего Дибала, если выходил в старте, был смещен с родного фланга на центр поля, где так и не смог заиграть.

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал все реже выпускать его в старте, больше на замену, причем вынужденную, из-за чего Дибала начал устраивать скандалы в раздевалке.

Самый громкий из них был во время матча против «Пармы», когда Дибала, не выпущенный даже на замену, демонстративно удалился в раздевалку до окончания матча и уехал со стадиона никому ничего не сообщив.

Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2022 года. В стан же туринского «Ювентуса» он перешёл в 2015 году из «Палермо».

Всего после 32 туров «Ювентус» набрал 84 очка, проиграв за весь чемпионат лишь два матча и один сыграв вничью. Туринцы единолично лидируют в турнирной таблице Серии А, до чемпионства им не хватает всего одного очка.

ИСТОЧНИК KP.RU