СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-19T12:47:20+03:00

В Москве с тяжелыми травмами после изнасилования госпитализирована 4-летняя девочка Фото: Тимур ХАНОВ

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Четырехлетняя девочка доставлена в одну из больниц Москвы с тяжелыми травмами после изнасилования.

Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, за оказанием помощи ребенку обратилась ее мать. Женщина рассказала, что увидела дочь после дневного сна с тяжелыми увечьями и сразу позвонила в скорую помощь. По словам отца, который не проживает с семьей, девочка не рассказала ему о подробностях случившегося. "Игралась, игралась и доигралась," - только это смогла сказать малышка.

Полиция установила, что последние три года мать пострадавшего ребенка сожительствует с 29-летним мужчиной. В семье живут еще двое детей - 6-месячный и 2-летний мальчики.

Соседи о женщине отзываются плохо, считают, что она отрицательно влияет на малышей. Что касается ее "хахаля", то он вообще нигде не работает и неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В момент трагедии, как утверждает "отчим", его не было дома. Однако полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU