Футболиста Гулиева лишили водительских прав после избиения пешехода в центре Москвы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-19T16:09:04+03:00

В свою очередь руководство "Спартака" приняло решение применить к полузащитнику строгие дисциплинарные санкции

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Мировой суд Москвы лишил российского футболиста "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет.

- Мировой судебный участок № 409 признал Гулиева виновным по части 3 статьи 12.12 КоАП и лишил его права управления транспортным средством на четыре месяца, - подчеркнули в суде.

Напомним, в среду утром, 10 апреля, футболист "Спартака" Аяз Гулиев избил пешехода в центре Москвы. Потасовка произошла после того как российский как спортсмен не пропустил пешехода. В свою очередь руководство "Спартака" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции, сообщает "ТАСС".

К слову, футболист Аяз Гулиев перешел в "Спартак" в январе текущего года из "Ростова". Полузащитник провел четыре матча за красно-белых в чемпионате России и один - в кубке страны. На его счету 22 матча и три гола за молодежную сборную России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский футболист Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в Москве. Он подчеркнул, что повел себя некорректно и полностью признал свою вину. Московский футбольный клуб "Спартак" назвал потасовку с участие спортсмена "недопустимой".

Аяз Гулиев: Это урок на всю жизнь .

ИСТОЧНИК KP.RU