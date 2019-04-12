"Мне стыдно перед болельщиками "Спартака": Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в Москве
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в центре столицы.
Спортсмен отметил, что ему стыдно перед болельщиками клуба.
- Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! - отметил Гулиев.
В свою очередь руководство клуба подчеркнуло, что изучив обстоятельства произошедшего, было принято решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.
Руководство "Спартака" также добавило, что клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду утром. 10 апреля, футболист "Спартака" Аяз избил пешехода в центре Москвы. Потасовка произошла после того как российский как спортсмен не пропустил пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU