2019-04-12T10:31:41+03:00
Спорт

"Мне стыдно перед болельщиками "Спартака": Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в Москве

Ранее московский футбольный клуб назвал потасовку с участие спортсмена "недопустимой"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Мне стыдно перед болельщиками "Спартака": Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в Москве Фото: Пресс-служба ФК "Ростов""Мне стыдно перед болельщиками "Спартака": Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в Москве Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал инцидент с избиением пешехода в центре столицы.

Спортсмен отметил, что ему стыдно перед болельщиками клуба.

- Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! - отметил Гулиев.

В свою очередь руководство клуба подчеркнуло, что изучив обстоятельства произошедшего, было принято решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Руководство "Спартака" также добавило, что клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду утром. 10 апреля, футболист "Спартака" Аяз избил пешехода в центре Москвы. Потасовка произошла после того как российский как спортсмен не пропустил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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