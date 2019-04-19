Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня
В пятницу, 19 апреля, Шесть кораблей из постоянной группы военно-морских сил НАТО прибыли с визитом в порт города Гдыня на севере Польши.
Как сообщает Польское телевидение, среди прибывшие в порт Гдыня четыре фрегата из Польши, Великобритании, Испании, Турции, американский эсминец и один немецкий корабль.
Группа кораблей прибыли на север Польши с рабочим визитом и пробудут в Гдани там до 23 апреля, конца празднования католической Пасхи.
Напомним, днем ранее, 18 апреля, в Балтийское море вошли четыре корабля Североатлантического альянса, среди которых были ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов «Грейвли», а также польский, турецкий и испанский фрегаты «К.Пуласки», «Гекова» и «Хуан де Бурбон». Балтфлот взял под наблюдение корабли НАТО, вошедших в гавань.
ИСТОЧНИК KP.RU