СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-19T17:43:48+03:00

В Турции задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу ОАЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие правоохранительные органы ведут расследование был ли визит подозреваемых в Стамбул связан с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи

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Турецкие правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу Объединённых Арабских Эмират и попытки собрать данные о политических диссидентах, проживающих в Турции.

Высокопоставленный турецкий источник Reuters сообщает, что на данный момент ведется расследование был ли визит задержанных в Турцию связан с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, которое произошло в прошлом году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам источника, один из подозреваемых был под контролем правоохранителей в течение шести месяцев до ареста в турецкой столице.

«Не исключено, что была попытка собрать информацию об арабах, в том числе политических диссидентах, проживающих в Турции», - приводит издание слова источников.

Ранее, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста.

Напомним, что Хашкаджи пропал 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии. Турецкие власти и СМИ сразу заговорили об убийстве журналиста, так как он был известен критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

ИСТОЧНИК KP.RU