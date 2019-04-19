Нижний Новгород будет развивать Автозаводский район как альтернативу историческому центру

СЕГОДНЯ 20:21 2019-04-19T20:23:38+03:00

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Нижегородское правительство 19 апреля представило концепцию преобразования исторических территорий. Проект развития Нижегородской области председателю Внешэкономбанка Игорю Шувалову представил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник. Одним из ключевых пунктов концепции является проект развития Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Александр Плутник предложил развивать Автозаводский район как альтернативу историческому центру города. В свое время он проектировался как идеальный индустриальный город будущего. Центром Автозаводского района является Горьковский автомобильный завод. Это самая густонаселенная территория Нижнего Новгорода, на которой проживают более 300 тысяч человек. При этом район максимально удален от исторического центра, и в нем преобладает малоэтажная советская застройка.

Планируется, что на первоначальном этапе будет создан мастер-план — документ, который поможет определить направления развития Автозаводского района.

ИСТОЧНИК KP.RU