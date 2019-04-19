Вучич заявил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление извне

СЕГОДНЯ 22:19 2019-04-19T22:19:12+03:00

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Президент Сербии Александар Вучич на массовом митинге в Белграде заявил, что сербская сторона не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление извне, и останется военно нейтральной.

- Сербия хочет в ЕС, но мы также хотим сохранить наилучшие отношения с Россией и улучшать отношения с Китаем. Мы никогда не введем санкции против России, как бы на нас не давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций, - подчеркнул Вучич.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/686883" frameborder="0"></iframe> Путин вручил Вучичу орден Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU