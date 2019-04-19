Вучич заявил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление извне
Сербский президент также отметил, что страна планирует улучшать отношения с Китаем
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Президент Сербии Александар Вучич на массовом митинге в Белграде заявил, что сербская сторона не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление извне, и останется военно нейтральной.
- Сербия хочет в ЕС, но мы также хотим сохранить наилучшие отношения с Россией и улучшать отношения с Китаем. Мы никогда не введем санкции против России, как бы на нас не давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций, - подчеркнул Вучич.
Путин вручил Вучичу орден Александра Невского.
ИСТОЧНИК KP.RU