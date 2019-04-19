Порошенко заявил, что у него ожидаются телефонные переговоры с Помпео

СЕГОДНЯ 23:14 2019-04-19T23:14:14+03:00

Это произошло в ходе официальных дебатов кандидатов на Общественном телевидении, куда Зеленский не явился

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Вечером в пятницу, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко анонсировал свои телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

"Я также должен сообщить, что сегодня сразу же после 22.00 у меня международный телефонный разговор. Я скажу с кем - с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео", - сказал Порошенко во время официальных дебатов кандидатов в студии Общественного телевидения, куда второй кандидат Владимир Зеленский не явился.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу состоялись дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Действующий глава государства предложил продолжить дебаты в прямом эфире Общественного ТВ.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. По итогам первого тура лидером стал шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По информации первого соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, он набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко - 24%.

ИСТОЧНИК KP.RU