Час пустых обещаний: политолог поделился впечатлениям от дебатов кандидатов в президенты Украины

Дебаты на главной арене Киева ждали долго, с некоторым нетерпением, на них кто-то возлагал надежды — и вот они состоялись. И у большинства часовое стояние в "Олимпийском" вызвало… разочарование. Что подтвердил и наш эксперт, украинский политолог Денис ДЕНИСОВ:

- Кто на этих дебатах победил?

- Не стоит говорить о чьей-то победе. Ожидание этих дебатов было куда более завышенным, чем мы получили на выходе этого процесса. Лишний час очередных пустых обещаний, обвинений. Никто не увидел чего-то нового — аргументация оказалась вся известная. Ни от одного, ни от другого кандидатов.

Участники дебатов на сцене, установленной на стадионе "Олимпийский" в Киеве.Фото: REUTERS

- То, что увидела и услышал Украина за этот час как то изменит возможный исход 21 апреля?

- Никоим образом! Дебаты на итоговом голосовании не сократят чудовищный разрыв между Зеленским и Порошенко. Никаких предпосылок считать состоявшийся проект успешным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704284" frameborder="0"></iframe> Зеленский - Порошенко: "Как вы спите по ночам?".

- Порошенко, не удивил тем, что он то и дело апеллировал к связям Зеленского с Россией и с Коломойским, как будто других аргументов не было?

- Это заезженная пластинка. А главный печальный итог для Порошенко — его аргументы несостоятельны для населения Украины! Он может еще на 10 каналах появиться и наговорить столько же — но не повлияет на итоги голосования.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

- Показалось, что когда он сказал, что за 5 лет сделал для Украины больше, чем за 25 предыдущих его предшественники, стадион сеялся и свистел?

- Целый ряд его месседжей негативно были восприняты собравшимися в "Олимпийском". И его слова о том, что своих партнеров и близких никогда не допустил до кормушки — тоже вызвал свист. Такое впечатление, что Порошенко — в параллельной реальности, что он - в агонии. Но его альетр-эго подталкивает его к тому, что необходимо выходить на сцену и с кем-то дебатировать. Но расстановка сил не меняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

- Зеленский пропускал удары?

- Мне показалось, что его поведение было более менее приемлемо, но дважды реакция Зеленского меня неприятно удивила. От чего Зеленский бегал всю компанию — но на дебатах его подловили. Он странно отреагировал на вопрос про главу соседнего государства. Подобная оговорка подобный тон ему могут потом аукнуться. С будущими партнерами по возможным переговорам надо бы поуважительнее. В Москве же его конкретно могут истолковать.

И еще он, пожалуй, впервые высказал однозначную позицию относительно церковного раскола. Он открыто поддержал его, поддержал Филарета.

В какой-то момент оба кандидата оказались на коленях.

Мы же ждали этих дебатов, чтобы прояснять позицию Зеленского по разным вопросам — и вот… В том числе и для российско-украинских отношений.

- Воинственности было побольше, чем обычно?

- Набор популистских заявлений, которые ориентируются на конъюнктуру общественного мнения на Украины осталась прежней — нового ничего.

КСТАТИ

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