Пять человек погибли из-за бури на юге США

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-20T07:02:59+03:00

Из-за бури в южных штатах США погибли пять человек Фото: REUTERS

Три человека погибли в Миссисипи, один - в Алабаме и один - во Флориде

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Пят человек погибли из-за бури в южной части Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате разгула стихии. Как передавал телеканал CNN, в Миссисипи один мужчина погиб, врезавшись на автомобиле в дерево, а другой скончался из-за травм после того, как на его дом упало дерево. В Алабаме жертвой стала женщина.

Однако, по данным агентства Associated Press, число погибших возросло. Отмечается, что еще один человек погиб в штате Миссисипи, и еще один - во Флориде.

Напомним, накануне началась буря в штатах Флорида, Алабама и Джорджия. Но позже метеорологи предупредили о появлении торнадо в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины, а также Вирджинии.

Больше 100 тысяч жителей южный штатов остаются без электричества из-за обрывов проводов линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU