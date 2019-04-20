Пять человек погибли из-за бури на юге США
Пят человек погибли из-за бури в южной части Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось о трех погибших в результате разгула стихии. Как передавал телеканал CNN, в Миссисипи один мужчина погиб, врезавшись на автомобиле в дерево, а другой скончался из-за травм после того, как на его дом упало дерево. В Алабаме жертвой стала женщина.
Однако, по данным агентства Associated Press, число погибших возросло. Отмечается, что еще один человек погиб в штате Миссисипи, и еще один - во Флориде.
Напомним, накануне началась буря в штатах Флорида, Алабама и Джорджия. Но позже метеорологи предупредили о появлении торнадо в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины, а также Вирджинии.
Больше 100 тысяч жителей южный штатов остаются без электричества из-за обрывов проводов линий электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU