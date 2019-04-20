В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретическом экзамене на водительские права

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-20T15:06:36+03:00

ГИБДД планирует увеличить более чем в два раза количество вопросов в теоретической части экзаменов на водительские права Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам представителя Госавтоинспекции Николая Гилякова, в этом году планируется увеличение количества вопросов в теоретической части экзаменов

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ГИБДД планирует увеличить более чем в два раза количество вопросов в теоретической части экзаменов на водительские права. Об этом рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД России Николая Гилякова.

В интервью "Российской газете" Гиляков отметил, что в билетах может оказаться 50 вопросов. При этом они будут разделены по категориям транспортных средств. По словам представителя Госавтоинспекции, подобные изменения нужны для того, чтобы экзаменуемый задумывался над предложенными ситуациями, а не основывался на "зазубренных наизусть билетах".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ГИБДД внесла изменения в проект изменения правил сдачи экзаменов на получение водительских прав. Тогда специалисты ведомства предложили ввести единый теоретический экзамен, который будет проводиться на закрытых площадках, автодромах, и в тупиках или же на территориях, ограниченных для движения пешеходов, а также участках дорог с малоинтенсивным движением

ИСТОЧНИК KP.RU