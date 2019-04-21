Порошенко в "день тишины" призвал молиться перед выборами и заявил о своей победе

СЕГОДНЯ 01:48 2019-04-21T01:48:18+03:00

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В субботу, 20 апреля, когда на Украине перед началом голосования была запрещена любая агитация, президент республики Петр Порошенко выступил в Виннице перед избирателями и призвал украинцев в воскресенье приходить на избирательные участки. Но перед этим глава государства посоветовал гражданам зайти в церковь и помолиться.

"Прошу 21 числа обязательно отложить все дела, прийти и проголосовать. Единственное исключение: кто сначала идет на службу - идите на службу, помолитесь, освятите вербу [21-апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье - прим. ред.], а потом с божьего благословения идите строить Украину", - сказал Порошенко.

После этого он поблагодарил свою жену Марину, стоявшую рядом с ним на сцене, и выразил, что в следующие пять лет его ждут победы, передает ТАСС.

"Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет - пять лет наших побед", - закончил он свою речь.

Сегодня на Украине пройдет второй тур президентских выборов, в котором граждане Незалежной будут голосовать либо за Порошенко, либо за Владимира Зеленского. Избирательные участки откроются в 8:00 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU