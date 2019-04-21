2019-04-21T08:40:58+03:00
Происшествия

Боевики напали на конвой миссии ООН в Мали

В результате атаки погиб один миротворец, еще четверо получили ранения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали погиб, четверо получили раненияОдин сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали погиб, четверо получили раненияФото: REUTERS
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Неизвестные боевики напали на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). В результате атаки погиб один сотрудник организации, четверо получили ранения. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно его данным, нападение произошло в районе Мопти, когда колонна следовала из города Дуэнца в деревню Бони. Атака началась со срабатывания самодельного взрывного устройства.

"Египетский миротворец погиб, четверо ранены", - говорится в заявлении Дюжаррика на сайте МИНУСМА.

Сотрудники миссии смогли оказать сопротивление боевикам и ликвидировать одного из них, а также задержать еще восьмерых. Мотивы преступников пока не раскрываются.

Между тем, сам генсек ООН Антониу Гутерриш уже осудил эту атаку и выразил соболезнования семье погибшего миротворца, а также египетским властям. Руководству Мали было рекомендовано как можно скорее привлечь к ответственности организаторов нападения.

Сайт kp.ru писал о том, что на Шри-Ланке, тем временем, прогремели сразу шесть взрывов. Неизвестные заложили бомбы в церквях и отелях островного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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