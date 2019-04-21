На Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: под ударом оказались церкви и отели
Шесть взрывов прогремели на острове Шри-Ланка утром в воскресенье, 21 апреля. Под ударом оказались три высококлассных отеля и столько же церквей. Инцидент произошел во время празднования католической Пасхи.
Взрывы прогремели на Шри-Ланке.В городе Коломбо прогремел взрыв в церкви
Известно, что все атакованные отели, в том числе Шангри-Ла и Кингсбери, а также одна из церквей, находятся в Коломбо, другие два религиозных учреждения расположены за пределами столицы - в городах Негомбо и Катана.
Согласно официальным данным национального госпиталя, число пострадавших достигло 80 человек. Источники же в больницах говорят о том, что травмы получили как минимум в два раза больше людей. Также сообщается о 25 погибших.
Последствия взрыва на Шри-Ланке.
На местах взрывов дежурят военные. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся, передает AFP.
Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце января 2019 года несколько взрывов прогремели также возле католической церкви на юге Филиппин, когда прихожане возвращались домой с воскресной службы. Тогда погибли около трех десятков человек.
ИСТОЧНИК KP.RU