Минтранс РФ планирует ужесточить правила авиационной безопасности

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-21T17:15:08+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, появилась информация о том, что министерство транспорта РФ задумалось об ужесточении правил авиационной безопасности в аэропортах и на бортах воздушных судов.

Как выяснилось, целый ряд нововведений в настоящее время обсуждается на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, там идет речь об изменении порядка проведения предполетного и послеполетного досмотров: предполагается уточнить закон на случай «смешивания прошедших и не прошедших досмотр пассажиров».

Кроме того, в ближайшее время аэропорты могут обязать информировать авиакомпании о количестве вооруженных людей на борту самолета. При этом перевозчик должен будет сообщить командиру воздушного судна и всем членам экипажа конкретные места воздушных маршалов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минтранс России предложил изменить систему подготовки водителей. В соответствии с данной инициативой предусмотрено разделение шоферов на любителей и профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU