2019-04-21T21:41:10+03:00
Политика

Новейшие фрегат и корвет ВМФ России вышли на испытания в Балтийское море

Главнокомандующий российского военно-морского флота дал приказ проанализировать каждый этап заводских испытаний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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"Адмирал Касатонов" вернулся с испытаний в Петербург. Фото: "Северная верфь""Адмирал Касатонов" вернулся с испытаний в Петербург. Фото: "Северная верфь"
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В воскресенье, 21 апреля, новейший фрегат Военно-Морского флота России проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и корвет проекта 20385 «Гремящий» вышли в Балтийское море для проведение заводских испытаний. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев поставил задачу проанализировать каждый этап ходовых испытаний.

«21 апреля новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" выйдут в море от причалов предприятия "Северная верфь" для проведения заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря», - говорится в заявлении представителя департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игоря Дыгало.

«Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев на рабочем совещании поставил задачу "в ходе испытаний совместно с представителями ОСК и "Северной верфи" анализировать каждый их этап», - отмечено в заявлении.

Напомним, в январе новейший фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург на место постройки – «Северную верфь», после испытаний, которые проходили с конца декабря 2018 года в Балтийском море. Как планировалось, на Балтику он выйдет после улучшения ледовой обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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