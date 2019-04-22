2019-04-22T02:23:58+03:00
Наука

Патриарх Кирилл сомневается, что наука сможет объяснить появление Вселенной

Предстоятель РПЦ призвал ученых признать акт божественного творения
Юлия ДИВЕЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наука не в силах объяснить появление Вселенной и не сможет это сделать, без признания божественного начала. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал во время воскресной проповеди 21 апреля после божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Как эти ученые сегодня имеют ничтожно малое понятие о Вселенной, так и всякие последующие попытки познать мир будут всегда составлять незначительную часть от всего объема божественной тайны", - сказал предстоятель РПЦ.

Он отметил, что пока науке убедительно объяснить теорию Большого взрыва без упоминания акта творения, не удается.

"Современные ученые... употребляют еще более странное слово - из некоей точки. Что, мол, вся материя, которая наполнила затем Вселенную, содержалась в этой некоторой точке, а затем вдруг раздался взрыв, и материя стала распространяться по всей Вселенной, образуя пространство. И ученые пытаются объяснить это, а объяснить ведь до конца невозможно, ведь проще всего было бы сказать - ну, божественный акт творения!", - считает патриарх Кирилл.

Напомним, по теории Большого взрыва Вселенная непрерывно расширяется и охлаждается из начального состояния крайне высокой плотности материи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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