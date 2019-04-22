2019-04-22T03:01:13+03:00
Политика

Российские военные инспекторы проведут наблюдательный полет над США

Вылеты будут осуществляться с с аэродрома Открытого неба Роузкранс
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские военные проведут наблюдательный полет над СШАРоссийские военные проведут наблюдательный полет над США
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Наблюдательный полет российских инспекторов над территорией США пройдет с 22 по 27 апреля. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Группа инспекторов из РФ на самолете Ту-214ОН будут вылетать с аэродрома Открытого неба Роузкранс. Наблюдения проводятся в рамках международного договора по открытому небу, пишет официальный печатный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда.

Издание уточняет, что российский самолет пролетит по согласованному с властями США маршруту. Американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

В эти же дни, с 23 по 27 апреля, российский самолет Ан-30Б с военными специалистами на борту, проведет наблюдательный полет над территорией Польши.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля самолет наблюдения OC-135B Военно-воздушных сил США в рамках выполнения Договора по открытому небу совершил наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск-Новый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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