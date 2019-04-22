Российские военные инспекторы проведут наблюдательный полет над США
Наблюдательный полет российских инспекторов над территорией США пройдет с 22 по 27 апреля. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Группа инспекторов из РФ на самолете Ту-214ОН будут вылетать с аэродрома Открытого неба Роузкранс. Наблюдения проводятся в рамках международного договора по открытому небу, пишет официальный печатный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда.
Издание уточняет, что российский самолет пролетит по согласованному с властями США маршруту. Американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
В эти же дни, с 23 по 27 апреля, российский самолет Ан-30Б с военными специалистами на борту, проведет наблюдательный полет над территорией Польши.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля самолет наблюдения OC-135B Военно-воздушных сил США в рамках выполнения Договора по открытому небу совершил наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск-Новый.
ИСТОЧНИК KP.RU