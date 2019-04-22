Помпео пообещал, что США не планируют военное вмешательство для смены режима в Иране

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-22T07:31:29+03:00

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Соединенные Штаты на намерены пытаться сменить режим в Иране путем военного вмешательства. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время закрытой беседы с представителями американо-иранского сообщества в США.

Интернет-портал Axios пишет, что глава Госдепартамента 15 апреля встретился с лидерами сообщества в одной из гостиниц Далласа (штат Техас). Его спросили, что намерен предпринять Вашингтон, если в Иране не сменится режим.

Помпео ответил, что США "стараются не использовать язык смены режима" и не планируют силовое вмешательство в дела Ирана. при этом он "неопределенно высказывался" в отношении планов администрации по Тегерану, отметив, что в интересах Вашингтона, чтобы во главе страны была "нереволюционная группа руководителей".

Ранее сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты решили отказаться от исключений по иранским санкциям и запретить восьми странам покупать нефть у Ирана. Со второго мая полностью должны отказаться от нее Греция, Италия, Тайвань, Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония.

ИСТОЧНИК KP.RU