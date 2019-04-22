2019-04-22T06:19:35+03:00
Политика

США отказались от исключений по иранским санкциям

Вашингтон запретили восьми странам покупать нефть у Ирана
Юлия ДИВЕЕВА
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США будут настаивать на прекращении импорта иранской нефти в восьми странахСША будут настаивать на прекращении импорта иранской нефти в восьми странахФото: REUTERS
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Соединенные Штаты решили отказаться от исключений по иранским санкциям и запретить восьми странам покупать нефть у Ирана. Заявление об этом 22 апреля сделает госсекретарь США Майкл Помпео.

По данным газеты The Washington Post, глава Госдепа будет настаивать на том, чтобы импортирующие иранскую нефть страны, со второго мая полностью отказались от нее, в противном случае их ожидают санкции Вашингтона.

Напомним, в ноябре 2018 года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под "нефтяных" санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире. Греция, Италия и входящий в состав Китая Тайвань уже не импортируют сырье из Ирана. Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония теперь должны будут последовать их примеру.

В администрации США уверены, что после такого шага "потрясения на рынке" нефти должны быть минимальными. На данный момент, предложение превышает спрос. Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обязались компенсировать долю Ирана на рынке.

Выступление Помпео ожидается в 15:45 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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