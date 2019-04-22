2019-04-22T11:31:28+03:00
Экономика

Центробанк изменит работу автоломбардов, которые занимаются возвратным лизингом

Сегодня многие схемы залогового кредитования можно назвать недобросовестными
Елена АКИМОВА
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Центробанк наведет порядок в лизинговом кредитованииЦентробанк наведет порядок в лизинговом кредитованииФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Центробанк планирует заняться лизинговым кредитованием. Навести порядок в данной системе решили после того, как в стране стали регулярно выявляться схемы недобросовестного залогового кредитования — возвратного лизинга автомобилей в обход требований, установленных Центральным банком.

Практикуют «серые» схемы автоломбарды. Уже есть тысячи пострадавших, которые лишились своих машин, взяв их в лизинг. Жалобы поступают в Общероссийский народный фронт. Под разными брендами сегодня в 40 регионах работает более 150 таких фирм, эксперты уверены, что каждый второй российский автоломбард использует нелегальные схемы.

В основном работает это так: человек продает имущество лизинговой компании и одновременно заключает договор, согласно которому он получает свое же авто в лизинг. Основная трудность в том, что в законе четко не прописаны нормы, которые регулируют данную сферу, так что штрафы и неустойки могут быть неподъемными. В итоге человек просто лишается своего имущества.

ЦБ уже подготовил соответствующие поправки в Гражданский кодекс, чтобы отрегулировать данную сферу. Среди предложений - «выделить возвратный лизинг в качестве самостоятельной разновидности лизинга». «Лизингополучателем должно являться лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность».

В свою очередь в ОНФ разработали памятку для потребителей, в которой перечислили основные признаки «серого» автоломбарда и предупредили об основных рисках сотрудничества с такими организациями, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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