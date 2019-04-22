Аршавин признался, что не считает Кокорина и Мамаева преступниками

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-22T13:02:21+03:00

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Павел Мамаев и Александр Кокорин почти уже полгода находятся в СИЗО, вместо того, чтобы играть за свои клубы. Виной всему несколько поступков, которые друзья совершили в прошлом году. Сейчас следствие уже завершено и материалы рассматривает суд. Ждать приговора футболисты тоже будут в СИЗО.

Их коллега по цеху Андрей Аршавин соглашается, что парни нарушили закон, но все же называть их злостными преступниками нельзя. Тем более, спортсмены признают свою вину и даже помирились с некоторыми пострадавшими.

- Они все понимают и признают, но не в той мере, в какой им хотят навязать гособвинение. Конечно хочется, чтобы это поскорее закончилось. Думаю, что они получат реальные сроки, но им их перезачтут. И ребята из зала суда, когда будет оглашение приговора, смогут выйти на волю и заняться своим делом, - сказал телеканалу «360» Андрей Аршавин.

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ИСТОЧНИК KP.RU