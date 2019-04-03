Кокорина и Мамаева оставили под арестом до 25 сентября

Нескончаемое шоу про разбитных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, за которым вся страна следит вот уже почти полгода, вышло на финишную прямую. В среду в Пресненском суде наконец-то стартовал судебный процесс!

ОТ ПИТЕРА ДО МОСКВЫ...

Краткое содержание предыдущих серий. В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошёл матч чемпионата России. Команда Кокорина «Зенит» обыграла «Краснодар» Мамаева со счетом 2:1. Два друга отправились в Москву, чтобы отпраздновать это дело. После посиделок в ночном клубе Кокорин с младшим братом Кириллом и Мамаев с другом детства Александром Протасовицким начали драться на улице с водителем Виталием Соловчуком (мужчина после такого уехал в больницу с сотрясением головного мозга), а потом в кофейне сцепились с чиновником Минторга Денисом Паком (Кокорин ударил его стулом). Через пару дней весь квартет арестовали. С тех пор защита футболистов и их свиты строчила ходатайства, прося на время следствия выпустить молодых людей либо под залог (за Кокорина-старшего семья предлагала 10 млн. рублей), либо под домашний арест, к семьям (у Мамаева на иждивении двое несовершеннолетних детей). Но суды стояли намертво - арест продлевали дважды. Плевое, на первый взгляд, расследование растянулось на несколько месяцев. Потом потерпевшие мучительно долго изучали материалы дела. Потом ещё всякие проволочки. Все это время футболисты продолжали сидеть в СИЗО «Бутырка». Мамаев добился, чтобы арестантам разрешили сыграть в футбол (впервые в истории российских следственных изоляторов, между прочим) - в одном из двориков для этого оборудовали «поляну» с воротами. Заскучавший по футболу Павел в игре с сокамерниками на снегу наколотил целых 7 голов. А Кокорин не играл. Его адвокаты жаловались, что футболист может остаться инвалидом - он только недавно приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена, а в СИЗО для реабилитации никаких условий.

И вот теперь - суд. Прокуратура согласилась с полицией, что судить Кокорина, Мамаева и ко нужно по двум статьям - «Побои» (до 2 лет) и «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (до 7). Хотя «футбики» всю дорогу доказывали, что между собой ни о чем заранее не договаривались, да и в драках выступали, скорее, сольно - Соловчука лупил Мамаев, а Пака - только Кокорин.

Павел Мамаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШАНС?

Появившиеся в коридоре Пресненского суда под конвоем Александр Кокорин (кажется, он заметно поправился) с Павлом Мамаевым - руки в наручниках за спиной - шли не пряча от камер лиц. Один только Кирилл (Кокорин), замыкавший процессию, укрылся зачем-то капюшоном, голову опустил. Как тот неуловимый Джо из анекдота.

Накануне адвокат Кокорина Андрей Ромашов рассказал корреспонденту «КП», что защита футболист подаст ходатайства, чтобы их, пока будет идти судебный процесс, все-таки отпустили. Под домашний арест ли. Под залог ли...

- Я считаю, что шанс на такое решение суда есть, - заявил Ромашов. - Следствие давно завершено, оказывать давление на свидетелей уже нет никакого смысла.

Александр Кокорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЧТО Я БУДУ, КАК ПОПУГАЙ?»

В клетке один только Мамаев на ногах. Отдувается перед журналистами за всех.

- Павел, вам дают футбол смотреть? Следите за ситуацией в чемпионате России? («Зенит» Кокорина лидирует, «Краснодар», за который играет Мамаев, отстаёт на 6 очков, но ее теряет шансы на титул, - Авт.).

- У вас у всех такие банальные вопросы! - ухмыляется футболист. - Спросите у других журналистов. Что я, как попугай повторять буду...

- Что будете делать, если вас все-таки отпустят?

В ответ - новая гримаса от игрока «Краснодара».

- Как вы думаете, кто станет чемпионом?

- «Зенит», - вставляет свои пять копеек прикорнувший на лавочке Александр Кокорин.

- Когда там у нас чемпионат заканчивается? В мае? - спрашивает Мамаев. - Тогда и узнаете.

Короче, вот и поговорили!

Алана Мамаева, супруга футболиста.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«МЫ ВАМ «КИЯ!»

Первое заседание всегда проводят в закрытом режиме. В зал ни журналистов, ни родных не пускают.

Когда адвокаты вышли на перерыв, стало известно, что обвинение просит продлить футболистам арест до сентября!

Адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова добавила немного деталей:

- Ребята выступили перед судьёй. Александр просил отпустить его под домашний арест, он сказал, что не собирается никуда убегать. По его контракту с «Зенитом» за такое ему грозил бы штраф в 40 миллионов евро. Мамаев сказал, что у него в договоре с клубом штраф - 30 миллионов евро...

Суммы, конечно, космические. И не проверишь их никак. Контракты футболистов - коммерческая тайна.

Поддержать игроков в суд пришли жены. Алана Мамаева и Дарья Валитова - гражданская супруга Кокорина, мать его маленького ребёнка. Журналист попытался их сфоткать.

- Только попробуйте, - то ли в шутку, то от всерьёз сказала Алана. - Мы вам «кия!», - слегка машет рукой. - Раз, и не будет у вас телефона.

- Гены? - пошутил кто-то из репортеров.

Справедливости ради - камер и телефонов ни у кого отбирать не стали.

Возвращается судья. Небольшой зал Пресненского суда под завязку забит журналистами. Операторы и фотографы гроздьями висят друг на друге.

Арест продлён до 25 сентября. 9 апреля начнут разбирать дело...

В общем, шоу маст гоу он. Шоу продолжается.

Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Прокурор - под госзащитой

Перед началом судебного заседания стало известно, что прокурор Светлана Тарасова взята под госзащиту. С чем это связано? Неужели ей угрожают по «делу футболистов»? Оказалось, госзащита связана со всем с другим эпизодом.

- Ранее Тарасова выступала гособвинителем по делу о массовой драке на Хованском кладбище, - рассказал «КП» источник в судейских кругах. - На каком-то этапе прокурор начал получать угрозы предположительно от друзей обвиняемых. Поэтому ее взяли под охрану. Это предполагает, что женщину постоянно охраняют силовики, и они не обязательно ходят в форме. Госзащита даётся, если возникает угроза безопасности кого-либо из участников процесса. Приговор по «Хованщине» вынесли минувшей осенью. Апелляции ещё не было. Вероятно, после утверждения приговора госзащита будет снята.

К слову, до этого Светлана Тарасова была прокурором по ещё одному громкому делу - о взятке, которую получил экс-губернатор Кировской области Никита Белых.

Дело Мамаева и Кокорина ведёт судья Елена Абрамова, которая параллельно разбирает эпопею с миллиардами полковника Захарченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Кокорин получил на день рождения часовое свидание с женой в Бутырке и торт от родителей

19 марта футболисту питерского «Зенита» и сборной России Александру Кокорину исполнилось 28 лет. К этой дате игрок подошел с неплохой личной статистикой: 96 забитых в различных профессиональных турнирах голов, обладатель Кубка и Суперкубка России, трехкратный бронзовый призер национального чемпионата, автор самого быстрого гола в истории сборной России... А еще Кокорин может получить реальный срок. Напомним, футболист проходит по делу о «хулиганстве» и «побоях», с октября прошлого года он сидит в СИЗО Бутырка (подробности).

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до апреля

Во вторник в Мосгорсуде рассматривали апелляцию защиты Кокорина, Мамаева и Ко на продление их ареста. Напомним, три недели назад Тверской суд увеличил срок предварительной «отсидки» до шести месяцев - до 8 апреля. В городской суд футболистов из Бутырки не повезли - устроили с изолятором сеанс видеосвязи. Адвокаты вновь говорили о затягивании дела. И что обычно обвиняемые по таким статьям так долго в СИЗО не сидят. Это, кстати, правда (подробности).