2019-04-22T13:10:15+03:00
Происшествия

Четыре картины похитили у профессора МГУ из дома в Подмосковье

Грабители вынесли полотна, принадлежащие профессору Илье Комарову
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Четыре картины похитили у профессора МГУ из дома в ПодмосковьеЧетыре картины похитили у профессора МГУ из дома в ПодмосковьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мужчина обратился в полицию, когда обнаружил, что его дом в одном из дачных поселков Истринского района вскрыли неизвестные. 72-летний пенсионер решил съездить на дачу первый раз после зимы, чтобы отдохнуть, но был неприятно удивлен увиденному. Окна в его доме побили, а оконные рамы почти выдернули с корнем.

- Неизвестные взломали окно и проникли в дом, воспользовавшись тем, что хозяева долго отсутствуют и не проживают в нем. Помимо картин была похищена садовая техника и электроинструмент. - Рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Как объяснил полиции сам Илья Аркадьевич, картины были не каких-то знаменитых авторов, но они имели для него нематериальную ценность. Теперь полиции Истры предстоит выяснить и установить личности воров, которые орудуют на территории их района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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