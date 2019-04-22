В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пасхальные куличи и яйца
Роспотребнадзор дал рекомендации для выбора качественных куличей и яиц для празднования Пасхи, которую православные христиане отмечают в это воскресенье, 28 апреля.
«При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», - говорится в одном из советов ведомства.
Что касается приобретения яиц, Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на дату сортировки и внешний вид. «На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта» - сказано в сообщении. При этом отмечается опасность приобретения товара в местах несанкционированной торговли – «с рук и автомашин».
При выборе творога для пасхи также обратить внимание на внешний вид. Он должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах.
Ранее сайт kp.ru рассказывал про детали празднования католической и православной Пасхи.
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ИСТОЧНИК KP.RU