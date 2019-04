Во Владивостоке пришвартовались сразу два крупных туристических лайнера

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-22T14:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

22 апреля в порту Владивостока впервые пришвартовался голландский лайнер Westerdam, который доставил на своем борту около двух тысяч иностранных туристов. Прибывших в столицу Дальнего Востока гостей лично встретил глава региона Олег Кожемяко, сообщил официальный сайт администрации Приморского края.

Обратим внимание, что в конце 2018 года на первом и втором причалах Владивостока успешно завершили работы по углублению дна, благодаря чему город впервые в своей новейшей истории получил возможность принимать одновременно два гигантских лайнера.

На рассвете в порт Владивостока зашел «голландец» Westerdam, который прибыл в регион из японского порта Канадзава. На его борту – почти две тысячи туристов преимущественно из США и Австралии. Лайнер состоит из 11 палуб, на борту путешественникам предлагается широкий спектр развлечений. Гордость лайнера – коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более пяти тысяч лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.

Экипаж корабля и и гостей поприветствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Вместе с капитаном корабля глава региона осмотрел круизное судно, а также побывал в самом центре управления лайнера.

«Рад вас видеть на приморской земле, в столице Дальнего Востока. Вы впервые прибыли к нам в город, который открыт для туристов. С каждым годом Владивосток становится все лучше и лучше, не теряя свой исторический облик», – отметил глава региона.

Кроме того, с разницей в несколько часов в порт Владивостока зашло еще одно судно – традиционный для Приморья гость – лайнер Costa NeoRomantica. Корабль прибыл из корейского порта Сокчо, на его борту более 1,2 тысячи пассажиров из республики Корея. В эти даты лайнер посетил край дважды с минимальным перерывом – сначала 20, а затем 22 апреля.

По словам Олега Кожемяко, сейчас все больше и больше круизных маршрутов начинают ориентироваться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где Владивосток позиционируется как европейский город.

«Впереди ожидается приход еще более крупных лайнеров вместимостью пять тысяч человек. Мы будем делать все, чтобы город становился лучше», – подчеркнул глава региона.

Напомним, в этом году в Приморье ожидается насыщенный круизный сезон – порт Владивосток посетят 15 пассажирских лайнеров. Среди них – уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess. Помимо лайнера Westerdam, край впервые посетят еще один «голландец» Maasdam, а также морские гиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU