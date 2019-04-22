СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-22T16:13:10+03:00

В МИД РФ прокомментировали обстрел съемочной группы ВГТРК под Донецком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на отсутствие реакции со стороны профильных международных институтов

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики грубо нарушили нормы гуманитарного права, в очередной раз совершив вооружённое нападение на группу журналистов. Таким образом в МИД РФ прокомментировали обстрел съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в районе села Спартак под Донецком.

«Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооружённое нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В российском МИД отметили «отсутствие какой-либо реакции со стороны профильных международных институтов». В сообщение уделено особое внимание позиции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, от которого ожидают каких-либо комментариев и действий.

Напомним, 20 апреля съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в села Спартак под Донецком. В результате обстрела украинского снайпера никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU