В МИД РФ прокомментировали обстрел съемочной группы ВГТРК под Донецком
Украинские силовики грубо нарушили нормы гуманитарного права, в очередной раз совершив вооружённое нападение на группу журналистов. Таким образом в МИД РФ прокомментировали обстрел съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в районе села Спартак под Донецком.
«Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооружённое нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В российском МИД отметили «отсутствие какой-либо реакции со стороны профильных международных институтов». В сообщение уделено особое внимание позиции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, от которого ожидают каких-либо комментариев и действий.
Напомним, 20 апреля съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в села Спартак под Донецком. В результате обстрела украинского снайпера никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU