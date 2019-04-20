Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел под Донецком

СЕГОДНЯ 21:25 2019-04-20T21:25:59+03:00

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В районе села Спартак под Донецком под обстрел украинского снайпера попала съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Как рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов «из населенного пункта Авдеевка в районе 16:00 был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе села Спартак». При этом он уточнил, что в результате обстрела никто из членов съемочной группы не пострадал.

В Народной милиции ДНР, как передает Донецкое агентство новостей, данный факт обстрела назвали грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права.

Ранее сайт kp.ru писал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Октябрь. В результате погибли четверо украинских силовиков, пятеро пострадали. К сожалению, потери понесли и силы ополчения - в ходе боев погибли трое ополченцев.

ИСТОЧНИК KP.RU