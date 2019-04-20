2019-04-20T21:25:59+03:00
Политика

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел под Донецком

В результате обстрела никто не пострадал
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел под ДонецкомСъемочная группа ВГТРК попала под обстрел под ДонецкомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В районе села Спартак под Донецком под обстрел украинского снайпера попала съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Как рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов «из населенного пункта Авдеевка в районе 16:00 был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе села Спартак». При этом он уточнил, что в результате обстрела никто из членов съемочной группы не пострадал.

В Народной милиции ДНР, как передает Донецкое агентство новостей, данный факт обстрела назвали грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права.

Ранее сайт kp.ru писал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Октябрь. В результате погибли четверо украинских силовиков, пятеро пострадали. К сожалению, потери понесли и силы ополчения - в ходе боев погибли трое ополченцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия может арендовать на 49 лет морской порт Тартус в Сирии
Итог матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля: команды сыграли вничью 1:1 в чемпионате России
Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке
Матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля: первый тайм поединка завершился вничью 1:1
США узнали о финансировании Huawei китайскими службами госбезопасности
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента Украины
В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в Европарламенте
Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожара
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
На северо-западе Москвы мужчина ранил двух подростков
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
Протестующие «желтые жилеты» в Париже начали поджигать машины
Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец»
Депутат Госдумы назвал версию попадания 9,5 тонн кокаина на сухогруз с россиянами
В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретическом экзамене на водительские права
Роман Зобнин считает себя подходящим для АПЛ и Бундеслиги
200-килограммовый авиапассажир, ругавший стюардесс, умер от неизвестной болезни
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих "желтых жилетов"
Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии
Стало известно об израильской ракете, "перехитрившей" С-300
В Сети появилось видео раздачи денег сторонникам Порошенко у "Олимпийского"
В Кабуле у здания одного из министерств прогремел взрыв
Аваков сравнил ситуацию на Украине в преддверии выборов с "Игрой престолов"
В штабе Зеленского прокомментировали слова о повстанцах в ДНР и ЛНР