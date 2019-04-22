2019-04-22T20:35:31+03:00
Общество

Россельхознадзор рассказал о новой схеме незаконного ввоза яблок из Белоруссии в Россию

С 12 апреля текущего года российское ведомство ввело временные ограничения на поставки фруктов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россельхознадзор рассказал о новой схеме незаконного ввоза яблок из Белоруссии в РоссиюРоссельхознадзор рассказал о новой схеме незаконного ввоза яблок из Белоруссии в РоссиюФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии в РФ.

Дело в том, что фрукты размещались в черных коробках и были завалены мешками с картофелем. Более того, на продукцию не оказалось фитосанитарных сертификатов.

Таким образом, специалисты уничтожили четыре тонны яблок. Их пытались провезти с пятью тоннами картофеля через контрольный пост «Долосцы» в Себежском районе Псковской области.

- При досмотре автотранспортного средства сотрудниками управления было выявлено что вместе с картофелем продовольственным в количестве 5 т, урожая 2018 года, произведенного в Республике Беларусь, Гродненской области, Кореличского района, находится запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция, - сообщили в ведомстве.

Напомним, Россельхознадзор с 12 апреля 2019 года ввел временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с подозрением в реэкспорте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 10 апреля текущего года стало известно о том, что Россельхознадзор запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии. Ограничение вступили в силу с 12 апреля 2019 года. По словам руководителя Россельхознадзора Сергей Данкверта, с 1 по 7 апреля текущего года на границе было задержано 36 машин с этой продукцией без опознавательных документов. Он заявил, что фрукты пытались ввезти незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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