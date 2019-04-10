Россельхознадзор запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-10T15:49:28+03:00

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С 12 апреля текущего года Россельхознадзор ограничит поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии. В ведомстве это объяснили тем, что под видом белорусской продукции в страну могут попасть продукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

По словам руководителя Россельхознадзора Сергей Данкверта, с 1 по 7 апреля текущего года на границе было задержано 36 машин с этой продукцией без опознавательных документов. Он заявил, что фрукты пытались ввезти незаконно.

Более того, было задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии определила как фрукты белорусского происхождения. Однако, как отметил сам Данкверт, в прошлом году "белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале", сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года Россельхознадзор запретил поставки кормов для животных из Китая. В большинстве кормов и кормовых добавках из Китая был обнаружен вирус африканской чумы свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU