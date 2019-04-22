В России впервые в мире выполнили успешную пересадку сразу трех органов ребенку

СЕГОДНЯ 21:27 2019-04-22T21:27:46+03:00

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Российские врачи первыми в мире провели успешную пересадку трех органов больному муковисцидозом ребенку. Сейчас мальчик полностью реабилитирован и готов к выписке.

У девятилетнего Миши было диагностировано страшное заболевание, поражающее несколько органов сразу, особенно разрушительно оно сказывалось на легких. Кроме того, болезнь поразила его печень, вызвав цирроз. Благодаря хирургам-профессионалам Научного медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова (НМИЦ) удалось провести операцию по пересадке сразу трех органов - двух легких и печени.

"Это уникальная операция, в мире аналогов по детям нет" - передает ТАСС слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Всего в мире известны лишь 3 попытки подобных трансплантаций, но все они оказывались неудачными. "Это первая в мире проведенная успешная операция по одновременной пересадке трех органов" - подчеркнула Скворцова.

По словам врачей, огромного труда больнице стоило найти подходящие органы, так как пациент весил всего 30 килограммов, длилась операция 16 часов. Сегодня девятилетний Миша уже может самостоятельно передвигаться по палате, чувствует себя хорошо и почти готов к выписке. Хирург, проводивший трансплантацию, заявил, что перенести и победить подобное заболевание может только человек с "очень сильным характером".

Муковисцидоз - тяжелое наследственное заболевание, действующее на организм системно и одновременно разрушающее легкие, печень, кишечник и поджелудочную железу.

ИСТОЧНИК KP.RU