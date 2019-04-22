2019-04-22T23:06:18+03:00
Общество

Американец полтора месяца питался исключительно пивом

Такая диета, по его словам, помогла сбросить 20 килограмм
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Система питания, удивившая бы любого диетолога, позволила мужчине сбросить 20 килограммСистема питания, удивившая бы любого диетолога, позволила мужчине сбросить 20 килограммФото: Олег УКЛАДОВ
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Делл Холл из американского штата Огайо решил испытать на себе любопытную диету: 46 дней он питался исключительно пивом, отказываясь от любой пищи. По его словам, такую схему питания он позаимствовал у баварских монахов 18 века.

Ежедневно Делл выпивал от двух до пяти бутылок пива, кроме них он позволял себе разбавить рацион черным кофе без сахара и водой. Чтобы не нанести вреда организму, экспериментатор принимал мультивитамины. Как рассказывает мужчина, тяжелее всего было отказаться от пищи на третий день, тогда ему чрезвычайно захотелось мексиканского тако. Но житель Огайо удержался от соблазна, впоследствии придерживаться диеты стало проще, вспоминает он.

Система питания, удивившая бы любого диетолога, позволила мужчине сбросить 20 килограмм и, как он заверяет, самочувствие у него в полной норме. Более того, диета поспособствовала снижению кровяного давления, уровня холестерина и сахара в крови, раньше американец не мог похвастаться такими хорошими показателями из-за проблем с весом, который составлял около 130 килограммов.

Мужчина рассказал, что таким образом перенимал опыт монахов из монастыря близ Мюнхена, в средние века постились лишь пенным напитком собственного производства, пишет портал LADbible.

ИСТОЧНИК KP.RU

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