2019-04-22T23:59:12+03:00
Общество

Гендиректор СМИ2 Анна Иванова покинет свой пост

На этой должности ее заменит возглавлявший холдинг «Е-генератор» Юрий Белоусов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный директор новостной сети СМИ2 Анна Иванова. Фото: пресс-служба СМИ2Генеральный директор новостной сети СМИ2 Анна Иванова. Фото: пресс-служба СМИ2
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В понедельник, 22 апреля, стало известно, что генеральный директор новостной сети СМИ2 Анна Иванова, проработавшая в проекте семь лет, покинет свой пост. Заменит ее в этой должности глава холдинга «Е-генератор» Юрий Белоусов.

«За эти годы мы построили успешный бизнес, для нас приоритетом всегда было любить, уважать СМИ и стараться придумывать такие решения, которые для наших коллег по рынку будут комфортными и правильными», - сказала Анна Иванова «Комсомольской правде».

«Конечно, мы желаем проекту удачи и развития, партнерам – хороших условий и процветания в дальнейшем», - добавила она.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Анна Иванова была назначена генеральным директором одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 два с половиной года назад – в ноябре 2016-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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