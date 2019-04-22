Гендиректор СМИ2 Анна Иванова покинет свой пост

22 Апр 23:57 2019-04-22T23:59:12+03:00

На этой должности ее заменит возглавлявший холдинг «Е-генератор» Юрий Белоусов

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В понедельник, 22 апреля, стало известно, что генеральный директор новостной сети СМИ2 Анна Иванова, проработавшая в проекте семь лет, покинет свой пост. Заменит ее в этой должности глава холдинга «Е-генератор» Юрий Белоусов.

«За эти годы мы построили успешный бизнес, для нас приоритетом всегда было любить, уважать СМИ и стараться придумывать такие решения, которые для наших коллег по рынку будут комфортными и правильными», - сказала Анна Иванова «Комсомольской правде».

«Конечно, мы желаем проекту удачи и развития, партнерам – хороших условий и процветания в дальнейшем», - добавила она.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Анна Иванова была назначена генеральным директором одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 два с половиной года назад – в ноябре 2016-го.

ИСТОЧНИК KP.RU