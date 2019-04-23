В Техасе разбился небольшой самолет, погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 00:59 2019-04-23T00:59:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 апреля, в американском штате Техас разбился небольшой двухмоторный самолет марки Beechcraft, погибли шесть человек – пилот и пять пассажиров – все, кто были на его борту, сообщает местный телеканал KXAN со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

По его данным, воздушное судно вылетело утром в понедельник из частного аэропорта в округе Харрис и по невыясненным пока причинам рухнуло при заходе на посадку в районе аэропорта города Керрвилл. Крушение произошло около 9.00 по местному времени (17.00 мск).

На месте аварии работают сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA), они выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причины трагедии.

Между тем, это уже второе крушение самолета в Техасе за сутки. Как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье легкомоторное воздушное судно разбилось в аэропорту «Ширли Уильямс» города Кингсленд, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU