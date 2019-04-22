В Техасе при крушении самолета погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-22T13:22:13+03:00

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В США в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека. Авиакатастрофа произошла в штате Техас в аэропорту «Ширли Уильямс» города Кингсленд.

По данным представителей шерифа округа Ллано, звонок о крушении самолета поступил в воскресенье около двух часов дня. Сообщается, что на борту легкомоторного самолета было два человека, к несчастью, оба они погибли во время аварии. Прибывшие на место трагедии врачи и сотрудники спецслужб уже не смогли помочь им и зафиксировали гибель пилота и еще одного пассажира, пишет сайт «Свободная пресса».

Подробные обстоятельства инцидента пока не называются. Причины крушения предстоит установить управлению общественной безопасности штата Техас (DPS). Кроме того, к расследованию авиакатастрофы подключатся Управление гражданской авиации США (FAA), передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU