2019-04-23T04:21:02+03:00
В мире

Челси-Брэдли Мэннинг отказали в освобождении под залог

Экс-информатор WikiLeaks останется за решеткой, пока не согласится дать показания по делу Ассанжа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший информатор портала WikiLeaks Челси МэннингБывший информатор портала WikiLeaks Челси МэннингФото: REUTERS
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В понедельник, 22 апреля, Федеральный апелляционный суд США отказал бывшему информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу, который стал женщиной и теперь носит имя Челси Элизабет Мэннинг, в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

По словам Дженнифер Робинсон – адвоката основателя специализирующейся на громких разоблачениях организации Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг «будут держать под стражей, пока она не согласится дать показания по делу Ассанжа и WikiLeaks коллегии присяжных».

Челси Мэннинг в США заключили под стражу.Один из адвокатов, Мойра Мельцер-Коэн, сказала, что Мэннинг была признана виновной в неуважении к суду и должна была быть отправлена в Александрийский центр заключения

ИСТОЧНИК KP.RU

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