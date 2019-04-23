Челси-Брэдли Мэннинг отказали в освобождении под залог

СЕГОДНЯ 04:21 2019-04-23T04:21:02+03:00

Экс-информатор WikiLeaks останется за решеткой, пока не согласится дать показания по делу Ассанжа

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В понедельник, 22 апреля, Федеральный апелляционный суд США отказал бывшему информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу, который стал женщиной и теперь носит имя Челси Элизабет Мэннинг, в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

По словам Дженнифер Робинсон – адвоката основателя специализирующейся на громких разоблачениях организации Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг «будут держать под стражей, пока она не согласится дать показания по делу Ассанжа и WikiLeaks коллегии присяжных».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696099" frameborder="0"></iframe> Челси Мэннинг в США заключили под стражу.Один из адвокатов, Мойра Мельцер-Коэн, сказала, что Мэннинг была признана виновной в неуважении к суду и должна была быть отправлена в Александрийский центр заключения

ИСТОЧНИК KP.RU