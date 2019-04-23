2019-04-23T10:15:22+03:00
Экономика

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей

Хуже всего ситуация обстоит с государственными и отдельными видами юридических закупок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублейСчетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Объем финансовых нарушений за 2018 год составил почти 773 миллиарда рублей. Об этом сообщила Счетная палата России в своем ежегодном отчете.

Согласно данным ведомства, по сравнению с 2017 годом данная сумма сократилась более чем вдвое (было 1865,6 млрд рублей), однако число самих нарушений только увеличилось - с 6455 до 9235.

Хуже всего ситуация обстоит с государственными закупками, а также с закупками отдельными видами юридических лиц. Только в этой сфере было совершено множество нарушений на сумму 294,6 млрд рублей. Дальше идет область формирования и исполнения бюджетов - 268,2 млрд рублей, ведение бухгалтерского учёта — 95 млрд, и неэффективное использование федеральных и иных ресурсов - 70,7 млрд рублей.

Оставшиеся 44,2 млрд рублей приходятся на иные нарушения, сообщается в документе.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Госдума наделила Счетную палату новыми полномочиями. Теперь госаудит можно будет проводить в товариществах и обществах с участием государственных корпораций, а также государственных компаниях и публично-правовых организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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