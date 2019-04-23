Минобороны изменит правила получения военной ипотеки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-23T10:50:20+03:00

Для военнослужащих тоже создадут специальные эскроу-счета, чтобы ипотека стала еще надежнее Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь для тех, кто участвует в долевом строительстве, будут созданы свои эскроу-счета, которые гарантируют, что деньги не сгорят по вине недобросовестных застройщиков

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Для офицеров и солдат-контрактников, которые участвуют в долевом строительстве, создадут специальные эскроу-счета, которые защитят деньги военнослужащих от недобросовестных застройщиков. В Минобороны приняли решение поменять правила военной ипотеке, а правительство уже разработало соответствующее постановление.

Теперь гарантировать сохранность средств будут банки, а значит, что военная ипотека станет надежнее. Ситуации с недостроем исключатся, так как до окончания строительства деньги дольщиков будут храниться на спецсчетах. Застройщик получает доступ к средствам только после того, как дом сдан в эксплуатацию.

Пока в действующем законодательстве размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрено. Именно этот пункт изменит новое постановление.

Военная ипотека пользуется у военнослужащих большим спросом. По государство ежегодно перечисляет на счет участника программы около 280 тысяч рублей, за весь срок службы можно накопить прядка 7 миллионов рублей. Деньги военнослужащий получит до окончания контракта.

Есть еще один вариант: через три года можно заключить договор с одним из банков и накопленные средства направить в качестве первоначального взноса. В дальнейшем государство будет перечислять ежегодные платежи в банк для погашения долга.

С начала действия программы, с 2005 года, ее участниками стали почти полмиллиона человек, из них 223 тыс. приобрели жилье с помощью ипотеки, остальные решили накопить средства на покупку недвижимости, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU